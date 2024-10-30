شكرا لقرائتكم خبر عن عملية قلب مفتوح ينقذ حياة مريضة بعد 80 دقيقة من الإنعاش بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي الجراحي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم عضو تجمع القصيم الصحي، في إنقاذ حياة مريضة وأم لطفلين تبلغ من العمر 42 عاماً، عبر إجراء عملية قلب مفتوح طارئة، وإنعاش قلبي رئوي استمر لمدة 80 دقيقة، بعد تعرضها لتوقف للقلب.

وتعود تفاصيل الحالة إلى معاناة المريضة من آلام صدرية متكررة وصعوبة في التنفس خلال الأيام السابقة، حيث خضعت للفحوصات اللازمة وتبين وجود خثرة كبيرة الحجم في الأذين الأيمن من القلب، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، وتم إجراء التداخل الجراحي الطارئ أثناء عملية الإنعاش القلبي.

دخول المريضة العناية المركزة



واكتشف الفريق الطبي وجود جلطات كبيرة تسببت بانسداد الشريان الرئوي الرئيسي، في عملية استغرقت نحو ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، ليتم بعدها مكوث المريضة في العناية المركزة لبضعة أيام قبل نقلها إلى قسم الجراحة بحالة مستقرة، لتغادر المركز بعد الاطمئنان على صحتها.

وأكد الفريق الطبي المعالج بمركز الأمير سلطان بالقصيم أن هذا النوع من العمليات يتطلب تدخلاً سريعاً من قبل فريق طبي مؤهل لإنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى استعداد المركز وجاهزيته لاستقبال كافة الحالات التي تتطلب جراحة قلبية، لا سيما الطارئة منها.

الجدير بالذكر أن المركز أجرى خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 150 عملية قلب مفتوح إضافة إلى عدة عمليات بتقنية الشق الجراحي الصغير على قلب نابض ما يعزز من إمكانياته الطبية المتقدمة في جراحات القلب المختلفة.