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الزعاق : الأعاصير لا تضرب إلا السواحل بالخريف والربيع.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن عادة الأعاصير لا تضرب إلا السواحل المتاخمة للمحيطات، وغالبا تحدث في الخريف والربيع.

وأضاف الزعاق أن الأرض كائن حي ودقات قلبها الزلازل وتتنفس البراكين والأعاصير تجري في عروقها، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

ولفت إلى أن الزلازل والبراكين والأعاصير لا تحدث إلا في أماكنها، مضيفا أن الأعاصير لا تضرب إلا السواحل المتاخمة في المحيطات .

ونوه بأن الأعاصير لا تحدث إلا في أزمنتها وهي في الغالب في الخريف والربيع، ولا يمكن التنبؤ بسلوكياتها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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