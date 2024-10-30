الخطوط السعودية تتصدر شكاوى الناقلات الجوية بـ 5008 شكاوى

تصدرت الخطوط السعودية عدد الشكاوى ضد الناقلات الجوية بواقع 5008 شكاوى ونسبة امتثال 99%، تلتها طيران ناس بـ2839 شكوى ونسبة امتثال 88%، ثم طيران أديل بـ4391 شكوى، ثم الناقلات الأخرى بعدد شكاوى بلغ 1236، وذلك وفقا لتقرير هيئة الطيران المدني لعام 2023.

تصنيف الشكاوى

حلت الشكاوى الخاصة بالرحلات في المرتبة الأولى بواقع 4293 شكوى ونسبة امتثال 73%، تلتها خدمات الأمتعة 4246 شكوى ونسبة امتثال 72%، ثم التذاكر 2785 شكوى ونسبة متثال 80%، فخدمة الإركاب بواقع 1568 شكوى، ثم جودة الخدمات المقدمة على متن الطائرة بـ249 شكوى.

إنجازات الطيران المدني

حققت الهيئة إنجازا بالوصول إلى 148 وجهة دولية لعام 2023، وتضمن ذلك رحلات الركاب المنتظمة للعمرة والحج والشحن وذلك بزيادة نسبتها 37% مقارنة بعام 2022، ونسبة زيادة 22% مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عدد الوجهات في عام 2022 نحو 108 وجهات، في حين كانت في عام 2019 نحو 121 وجهة.

التكامل الإلكتروني

أنهت هيئة الطيران المدني التكامل الإلكتروني بين نظام الطائرات من دون طيار «المرحلة الثانية» بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك، ووزارة التجارة؛ بهدف الحصول على معلومات السجلات التجارية للجهات والتحقق منها آليًا، وتسهيل وتسريع إجراءات الفسح الجمركي لطلبات استيراد الطائرات من دون طيار آليا من خلال النظام.

كما أنهت الهيئة التكامل الإلكتروني بين نظام المخالفات لدى الهيئة والمنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة مخالفتهم كافة واستعراضها لدى الهيئة بكل سهولة.

تأهيل 10 مسعفات

أهلت الأكاديمية السعودية للطيران المدني 10 مسعفات ضمن برامج إعداد المسعفات للعمل في المطارات بالتعاون مع شركة مطارات جدة، ما أسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة في المطارات، وتأمين إجراءات السلامة وتشغيل المطارات.

قرارات لجنة النظر في المخالفات

أصدرت لجنة النظر في المخالفات 462 قرارًا لمخالفات أحكام نظام الطيران المدني، وغرامات مالية بلغت 27.952.900 مليون ريال، وذلك في ظل رفع مستوى التزام ممارسي أنشطة نظام الطيران المدني بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وضمان تطبيق الجزاءات المتعلقة بأحكام نظام الطيران المدني وسلامتها من الناحية القانونية.

المشروعات المرتبطة بتحقيق رؤية السعودية 2030 ونسبة إنجازها

- %100 إعادة هندسة الإجراءات، وتحديث أنظمة النقل الجوي، ودراسة تطوير نظام الإدارة المشتركة للمنافذ المتعلقة بضيوف الرحمن.

- %23 مشروع إنشاء وتطوير معامل مكتب تحقيق حوادث الطيران.

- %5 تأمين أجهزة تفتيش الشحنات الجوية العابرة.

- %19.16 تطوير النظام الرقمي لإدارة حركة ضيوف الرحمن ومتابعتها في نقاط الاتصال داخل المطار.

- %30 مشروع إعادة هندسة الإجراءات، ووضع اتفاقيات مستوى الخدمة المناسبة، وآليات المراقبة والتنفيذ المرتبطة لضمان أفضل الخدمات المقدمة من الجهات العاملة في المطارات.

- %10 مشروع تطوير شبكة معلومات الاستطلاع.

- %10 مشروع المفهوم المستقبلي للمجال الجوي السعودي.