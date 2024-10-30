السعودية | الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية السادسة عشرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات المملكة للشعب اللبناني الشقيق.

وتحتوي حمولة الطائرة على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مواجهة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

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