شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الطرق" تنبه إلى هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى توقع هطول أمطار غزيرة، قد تصاحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت القوات أهمية متابعة التحديثات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية بشأن الحالة المطرية.



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تعليمات للأمان خلال الأمطار



وأصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق مجموعة من التعليمات لضمان سلامة الجميع، تضمنت ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وتجنب المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

كما دعت إلى إفساح المجال لآليات سحب المياه لتسهيل مهامها في معالجة مياه الأمطار، والحفاظ على مسافة أمنة بين المركبات.



وأكدت القوات أهمية الابتعاد عن المواقع التي تتواجد فيها الأشجار، خشية سقوطها بسبب العواصف، والتزام المسارات الآمنة المعتمدة، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.



وشددت القوات الخاصة لأمن الطرق على أن اتباع التعليمات والتوجيهات الرسمية يسهم في تعزيز السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.