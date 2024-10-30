شكرا لقرائتكم خبر بيع فرخ شاهين في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور السعودي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بيع، مساء اليوم، صقر واحد في الليلة الحادية عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

وعُرض على منصة المزاد فرخ شاهين (طرح ينبع) للطواريح عطاالله وحامد وسالم الجهني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 66 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.