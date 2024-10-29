5 اشتراطات لتطوير طرق زراعية بالأحساء

7 أعوام
أبان الملا، الذي كان يتحدث خلال حفل تدشين حملة التشجير، التي تشرف عليها جمعية المنصورة الخيرية «ازرع»، حملة جمعية المنصورة للتشجير الـ7، ضمن مبادرة: «المنصورة الخضراء» في مثلث المنصورة، أن استمرار الأهالي في التشجير على مدى 7 أعوام متتالية لهو دليل على شغفهم وإصرارهم على تشجير المدينة، وتجاوز ذلك إلى المدن والبلدات الأخرى، مشيدًا بالاستمرار في ذلك، وبجهود المتطوعين، ورغبتهم الأكيدة في استمرارية التشجير، لإضافة المزيد من الأشجار على الواحة الزراعية، وهي أكبر واحة نخيل في العالم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الواحة، والأمانة حريصة كل الحرص على الحفاظ على التشجير والواحة الزراعية.
السعودية الخضراء
وأضاف الملا: تسعى جهات الاختصاص في الأمانة، إلى إيجاد مواقع ذات «رقع» زراعية في مختلف المواقع الحضرية في مدينتي الهفوف والمبرز، أسوة بالمدن والبلدات الأخرى في الأحساء، والأمانة داعمة لكل حملات التشجير، وذلك ضمن مبادرة: «السعودية الخضراء».
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