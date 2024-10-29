شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع نائب رئيس السلفادور والان نبدء بالتفاصيل

تطوير العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع نائب رئيس جمهورية السلفادور فيليكس أولوا.حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمة.وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد على هامش النسخة الثامنة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين.واستعرض الخريف خلال اللقاء؛ مقوِّمات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزًا محوريًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها: وفرة الموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي المتصل بأهم الأسواق الدولية، وتوفر مصادر الطاقة، والمدن الصناعية ذات البنى التحتية المتطورة، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي.