شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة على الشرقية وغزيرة على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات المساء الليلة الثلاثاء/الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء، على الجبيل والنعيرية وقرية العليا. أمطار غزيرة ويتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق حتى الساعة 11 مساء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وحائل.

ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.