شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القوات الجوية تشارك في مناورات التمرين الجوي المختلط بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية في مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشهد التمرين تنفيذ القوات الجوية طلعات تدريبية نهارية وليلية، لتبادل الخبرات العسكرية في التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.

