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صور.. القوات الجوية تشارك في مناورات التمرين الجوي المختلط بالإمارات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية في مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيشهد التمرين تنفيذ القوات الجوية طلعات تدريبية نهارية وليلية، لتبادل الخبرات العسكرية في التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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