شكرا لمتابعة خبر عن لقطات مُذهلة لجريان السيول جنوب حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لقطات لتدفق وجريان السيول جنوب منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة .

واستعرض الفيديو المصور، السحب الكثيفة التي تغطى سماء شعيب عكاش مع اشتداد الرياح وتدفق مياه السيل في الشعيب، في مشهد أثار إعجاب الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك، الجوف وأجزاء من منطقة نجران. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.