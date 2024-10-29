شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الراجحي يروي قصة مؤثرة مع صالح النعيمة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور عبدالعزيز الراجحي تجربة لا تُنسى في التواضع بعد لقائه المفاجئ مع الكابتن صالح النعيمة في المطار.

وقال الراجحي أنه التقى النعيمة فجأة حيث كان جالسًا في زاوية بعيدة في المطار ، وعندما استأذن الراجحي للجلوس معه، رحب به على الفور.

وتحدث الراجحي مع النعيمة حول تواضعه الكبير، رغم نجاحه الباهر كأحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ المملكة.

وعندما سأله عن سر تواضعه، ذكر النعيمة حادثة وقعت بعد فوز المنتخب بكأس آسيا، حيث شعر بزيادة الإعجاب بالنفس. ليقوم بعد ذلك بعمل غير متوقع، إذ أخذ أدوات التنظيف وبدأ بتنظيف دورة المياه، كوسيلة لتذكير نفسه بأهمية التواضع.