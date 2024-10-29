شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل الخطوط الجوية الألمانية برحلات منتظمة بين المملكة وألمانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الألمانية (Eurowings) برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وستكون الرحلات من كولن إلى جدة خلال الموسم الشتوي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا ابتداءً من 5 نوفمبر، ومن برلين إلى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من 6 نوفمبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.