شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "اليوم": صرف بدل التميز لمنسوبي ”الصحة“ خلال اسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”اليوم“ أن عدد من التجمعات الصحية وفروع وزارة الصحة، تعمل على إنهاء صرف مستحقات بدل التميز لمنسوبيها خلال أسبوعين.

وكان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان أصدر قراراً بتفويض مدراء عموم فروع الصحة بالمناطق ومدراء الشؤون الصحية بالمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية باعتماد محاضر وإصدار قرارات مستحقي بدل التميز وصرفه لمنسوبيهم كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل وزير الصحة ولما تقتضيه مصلحة العمل بإصدار قرارات اعتماد وصرف بدلات الكادر الصحي ومستحقي البدل لجميع منسوبي وزارة الصحة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية والأطر التنفيذية لها، ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.

كما يأتي القرار حرصًا على أهمية انجاز المهام من اعتماد وصرف بدل التميز للمستحقين وتسهيلاً للإجراءات، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.