شكرا لقرائتكم خبر عن 60 محطة رصد تسجل أمطارًا في 8 مناطق.. و"مكة المكرمة" أعلى معدل هطول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت 60 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار في 8 مناطق على مدار 24 ساعة، وشهدت محافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، هطول أعلى معدل للأمطار بكميات بلغت (68.6) ملم.

وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في المملكة، أن مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة، شهدت هطول أمطار من الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين 28 أكتوبر حتى التاسعة صباح الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م.





معدلات الأمطار بمختلف المناطق



ووفقًا للتقرير سجّلت منطقة الرياض في المجمعة 2.4 ملم، وفي مطار الدوادمي 1.0 ملم، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة في الريان – الجموم 36.8 ملم، وفي منى 44.5 ملم، وفي المدينة المنورة سجلت العيص 1.6 ملم، والضميرية – الحناكية 1.0 ملم، بينما سجلت المنطقة الشرقية 3.9 ملم في حرص – الأحساء.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 4.8 ملم في النماص، و1.6 ملم في سراة عبيدة، بينما سجلت منطقة حائل 35.0 ملم في مطار حائل، و1.5 في مدينة حائل، وفي منطقة جازان سجلت محمية فرسان 14. ملم، والعيدابي 3.2 ملم، بينما سجلت منطقة الباحة 37.2 ملم في بني حسن - المندق، و22.3 ملم غليلة – قلوة.