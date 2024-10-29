شكرا لمتابعة خبر عن مقطع رقص لمسن سعودي يحصد شهرة كبيرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد مسن سعودي من منطقة عسير، شهرة واسعة على موقع تيك توك بسبب رقصة تراثية .

وظهر بالمقطع المتداول، المسن ويدعى “جرمان الشهري” وهو يؤدي رقصة تراثية سعودية يطلق عليها اسم “الخطوة الجنوبية” نسبة لانتشارها في مناطق جنوب المملكة .

وتعتمد الرقصة على مزيج متناسق لحركات اليدين والرجلين والرأس، ويبدو لكثيرين أن ذلك الراقص أو المؤدي، هو الأكثر إتقانًا لها بين من يشاركونه في الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق تلك الرقصات.

وتنتشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها جرمان، وهو يؤدي “الخطوة الجنوبية” على نطاق واسع في “تيك توك”، بينما تدور غالبية التعليقات المستمرة، حول هوية ذلك المسن صاحب الأداء اللافت.

فعلى الرغم من كون جرمان، الأكبر سنا والأكثر وزناً بين من يشاركونه تلك الرقصة، إلا أن أداءه جذاب لجمهور زاد عدده بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالرغم أنه لا يمتلك صفحة رسمية .