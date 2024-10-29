شكرا لمتابعة خبر عن أجواء بارق تجذب السياح في فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمتاز المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية بمقومات طبيعية فريدة طوال العام وفي فصل الشتاء تتميز بانخفاض درجات الحرارة في أعالي الجبال بينما تكون الأجواء معتدلة في سهول تهامة التي تصبح اجوائها ربيعية تجمع بين الجمال والمناظر الخلابة والأمطار المنهمرة بشكل شبه يومي وهذا التنوع يدفع بسكان المناطق الجبلية الباردة بالبحث عن الأجواء الدافئة في تهامة حيث يتوجه السياح إلى وجهات عسير الشتوية في قطاع تهامة .

ومن تلك المشاتي الجميلة محافظة بارق التاريخية التي تبعد عن ابها نحو ١٢٠ كم ؛ و تتميز بإعتدال أجوائها في فصل الشتاء والأمطار الغزيرة ما يجعلها تتحول إلى واحة خضراء تسر الناظرين فتهفو اليها قلوب السياح يستظلون أشجار السدر المعمرة على ضفاف أوديتها و ينصبون خيامهم في رياضها الواسعة في خبت آل حجري و الحمض وجبال حيث يتم الأستعداد شتاء لاستقبال الزوار والسياح من خلال المهرجان الشتوي و مهرجان الدخن والسمسم التي يتخللها العديد من الفعاليات الترفيهية و الفلكلور و التسوق حيث يتم تهيئة الحدائق و المتنزهات البرية والقرى التراثية لاستقبال الزوار.

وتتوزع قرى المحافظة بين الجبال والسهول وتخترقها العديد من الأودية وتضم عددا من المواقع السياحية والتراثية والطبيعية التي يرتادها السياح شتاء.

فمن الوجهات السياحية في محافظة بارق : قرية ساحل التراثية وسط المحافظة ومتحف بارق التاريخي، و قصر بن زعبان الأثري الذي يتكون من ثلاثة طوابق، وقصر جعفر بن عبدالله الذي يقع في قرية الميفا ببلاد الـ جبلي الذي يعود تاريخه لعام 1330هـ ، وسوق الربوع( العجمه) من الأسواق القديمة في المحافظة وهو سوق أسبوعي.

وكذلك من الحصون الشهيرة ببارق حصن الـ عيشي في القهبه .ومن الأماكن السياحية جبل أثرب الذي يقع شرق المحافظة، وجبلي الـ أضحي و قتروي حيث المطلات الجبلية المشرفة على المحافظة وما جاورها . ومن اهم أودية بارق السياحية : وادي البرداني الذي يتوافد إليه الكثير من عشاق التنزه والاستمتاع بأجواء بارق الربيعية ، وادي الواديين والركس، وادي شري، و وادي الخانق، ووادي ثعيب .

وتتطلع محافظة بارق التاريخية في ظل روية الدولة و استراتيجية عسير ان تكون وجهة سياحية فريدة مستقبلا تجمع بين الهوية التاريخية التي تستند إلى تاريخ عريق وموثق في مصادر التراث و ارث ثقافي اصيل ووجهات طبيعية فريدة تجعل منها محافظة منافسة على خارطة السياحة الوطنية .