الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جدا على مكة والمدينة والمدن الساحلية التابعة لهما

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية؛ مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.
وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.
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