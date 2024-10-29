اخبار السعوديه

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جدا على مكة والمدينة والمدن الساحلية التابعة لهما

0 نشر
0 تبليغ

أشار المركز الوطني للأرصاد لتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، بمشيئة الله تعالى، بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل قد تصل إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقتي ‫مكة المكرمة و المدينة المنورة ، بما في ذلك المدن الساحلية التابعة لهما.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن المركز سيصدر تقريرًا مفصلًا عن الحالة المطرية؛ مع استمراره في تقديم مستجدات الحالة والتأثيرات المصاحبة لها على مدار الساعة.

وأهاب بالجميع متابعة تقارير المركز واتباع إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.


كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة جدا على مكة والمدينة والمدن الساحلية التابعة لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا