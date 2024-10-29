افتتاح منتجع شيبارة الفاخر في وجهة البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية -المطوِّرة أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم- عن افتتاح منتجع «شيبارة» الفاخر، رابع منتجعاتها في وجهة البحر الأحمر، ليبدأ في استقبال الزوار من شهر نوفمبر 2024.

ويعد «شيبارة» الأيقوني أول منتجع تمتلكه وتديره شركة «البحر الأحمر الدولية»، وسيوفر تناغمًا فريدًا يجمع الفخامة والاستدامة والابتكار، ليعيد تعريف مفهوم السياحة الفاخرة. كما يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى طبيعة بحرية خلابة، ليتمكن زواره من الاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر النقية والغنية بالتنوع البيولوجي.

إنجاز جديد

قال الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو: «نفخر بافتتاح منتجع «شيبارة» للعالم، لنسجِّل إنجازًا جديدًا لـ«البحر الأحمر الدولية» والسياحة السعودية. يجسِّد هذا المنتجع الاستثنائي في كل شيء التزامنا بالتصميم المبتكر والسياحة المستدامة، ونحن متحمِّسون لاستقبال زوَّارنا الأوائل الذين سيعيشون جمال «شيبارة» الأخَّاذ، حيث صيغت كل تفاصيله بعناية فائقة، لخلق ذكريات لا تمحى».

73 فيلا عائمة

وعلى موقع مميز على ساحل البحر الأحمر، تتلألأ فيلات «شيبارة» الـ73 العائمة فوق الماء والشاطئية بفضل تصميمها المستوحى من منظر عقد من اللؤلؤ يطفو على مياه البحر الفيروزية.

كما يجسّد «شيبارة» كرم الضيافة السعودي الأصيل، ليقدم لزواره تجارب فريدة لا تُنسى، تعكس قِيَم الحفاوة والكرم.

ومع جمال الطبيعة الذي يحيط بالمنتجع، يدعو «شيبارة» زواره إلى الانغماس في تجربة سياحية فاخرة، تبدأ من مرافقه المتميزة، مثل مركز اللياقة البدنية الحديث، وصولًا إلى تجارب الطهي الاستثنائية التي يقدمها طهاة عالميون، مثل الشيف «ماركو غارفانيني» الحائز نجمة «ميشلان» الدولية.

5 غرف علاج فاخرة

كما يمكن للزوار الاستمتاع بواحةٍ «السبا» المتناغمة من الطبيعة مع 5 غرف علاج فاخرة، ليستعيدوا نشاطهم تحت أشعة الشمس الدافئة وعلى رمال الشاطئ البيضاء الناعمة.

وبتصميمٍ استثنائي، تتكامل الهندسة المعمارية الفريدة للمنتجع مع البيئة الطبيعية للجزيرة التي يقع عليها من خلال اتباعه نهجًا رائدًا في مجال الاستدامة، حيث تتمازج الأشكال الدائرية للفيلات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأفق حين ينعكس الضوء على سطحها. كما يضم المنتجع محطة للطاقة شمسية خاصة به، ومجموعة من المرافق المتكاملة، ليعكس التزام شركة «البحر الأحمر الدولية» بمسؤوليتها مطورًا رائدًا.

خريطة الوصول

يقع منتجع «شيبارة» على بُعد 25 كلم من الساحل البري، ويمكن الوصول إليه برحلة بحرية تستغرق 30 - 40 دقيقة، أو برحلة عبر الطائرة المائية، مدتها 30 دقيقة، من مطار «البحر الأحمر الدولي»، حيث يوفر هذا الموقع المنعزل ملاذًا هادئًا للباحثين عن تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة، مع درجات حرارة معتدلة طوال العام بسبب موقعه الجغرافي الفريد.

تجدر الإشارة إلى أن مطار «البحر الأحمر الدولي» -الذي يقع على بُعد 3 ساعات طيران من 250 مليون شخص حول العالم، و8 ساعات طيران من %8 من سكان العالم- قد بدأ في تسيير رحلات داخلية منتظمة منذ شهر سبتمبر 2023، بينما انطلقت الرحلات الدولية في شهر أبريل 2024، بواقع رحلتين أسبوعيًا، تربطه بمطار دبي الدولي.

ويتيح منتجع «شيبارة» باب الحجز للإقامة فيه، مع عرضٍ لفترة محدودة، حيث يقدم ليلة مجانًا عند حجز إقامة لليلتين متتاليتين.