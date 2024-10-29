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من الأربعاء للجمعة.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، من تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة من غداً الأربعاء إلى الجمعة.
وأهاب المركز بمتابعة إنذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات الجهات المختصة. نهيب بالجميع متابعة انذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات... This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المملكة


يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.
كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبو
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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