شكرا لقرائتكم خبر عن من الأربعاء للجمعة.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل



وأهاب المركز بمتابعة إنذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات الجهات المختصة. نهيب بالجميع متابعة انذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات... This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) 🔴 بمشيئة الله يتوقع أن تتأثر معظم مناطق #المملكة بـ #أمطار مابين متوسطة وغزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على أجزاء من منطقتي #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة من غداً #الأربعاء إلى #الجمعة.

نهيب بالجميع متابعة انذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات… pic.twitter.com/L3ZjsspwHA — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 29, 2024 الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، من تأثر معظم مناطق المملكة بأمطار ما بين متوسطة وغزيرة إلى غزيرة جداً خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة من غداً الأربعاء إلى الجمعة.وأهاب المركز بمتابعة إنذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات الجهات المختصة. نهيب بالجميع متابعة انذارات المركز عبر قنوات التواصل "على مدار الساعة" والحرص على تعليمات... This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المملكة



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، على مناطق المملكة، استمرارهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبو