شكرا لمتابعة خبر عن مقيم من إندونيسيا يحكي قصة بقائه وعمله في المملكة منذ 34 عاما.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مقيم إندونيسي يدعي سولر مصطفى، قصة بقاءه وعمله في المملكة منذ 34 عاما .

وقال “مصطفى” خلال لقائه المذاع على قناة العربية: نحن سولر مصطفى وزوجتي تدعى صفية البكري، وابنتي اسمها لولو، ونحن مرتاحين في المملكة والعائلة كلها فرحانين ومبسوطين .

وأضاف: أذهب إلى مكة المكرمة كل عام لأداء مناسك العمرة، وذهبت أيضاً إلى المدينة المنورة، كما قمت بأداء فريضة الحج.

وقالت أبنته أن عمرها 19عام من مواليد المملكة وتدرس في المدرسة السعودية الأهلية من الروضة وحتى الصف السادس ثم انتقلت إلى مدرسة إندونيسية ,

وتابعت: الآن أعمل في مشغل نسائي إدارية ومشرفة، والسعوديات معي تعلمن الكلام الإندونيسي والحديث معي، وتبادلنا ثقافة الأكلات الشعبية بيننا.