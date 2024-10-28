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مقيم من إندونيسيا يحكي قصة بقائه وعمله في المملكة منذ 34 عاما.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى مقيم إندونيسي يدعي سولر مصطفى، قصة بقاءه وعمله في المملكة منذ 34 عاما .

وقال “مصطفى” خلال لقائه المذاع على قناة العربية: نحن سولر مصطفى وزوجتي تدعى صفية البكري، وابنتي اسمها لولو، ونحن مرتاحين في المملكة والعائلة كلها فرحانين ومبسوطين .

وأضاف: أذهب إلى مكة المكرمة كل عام لأداء مناسك العمرة، وذهبت أيضاً إلى المدينة المنورة، كما قمت بأداء فريضة الحج.

وقالت أبنته أن عمرها 19عام من مواليد المملكة وتدرس في المدرسة الأهلية من الروضة وحتى الصف السادس ثم انتقلت إلى مدرسة إندونيسية ,

وتابعت: الآن أعمل في مشغل نسائي إدارية ومشرفة، والسعوديات معي تعلمن الكلام الإندونيسي والحديث معي، وتبادلنا ثقافة الأكلات الشعبية بيننا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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