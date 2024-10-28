شكرا لمتابعة خبر عن الفنان محمد عبده يُشيد بقطار الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الفنان محمد عبده، بقطار الحرمين السريع وما يوفره من خدمات للمستفيدين .

وكتب محمد عبده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس” : ما شاهدته ولمسته في قطار الحرمين إعجااااز وإنجاز تعدى مستوى قطارات العالم خدمات أرضيه وداخلية وكرم يليق بالمضيف.

وتابع: كنت وعائلتي في غمرة من الحفاوة والمحبه من جميع العاملين طوال الرحلة. حقنا اليوم أن نفتخر بأن لدينا قطارات سعودية.

وفي نهاية التغريدة وعد محبيه بأغنية عاطفية في القريب العاجل (المدينه).