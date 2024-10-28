شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ طفلًا من الغرق في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بمنطقة مكة المكرمة، طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة القنفذة، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.