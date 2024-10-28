شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. تدشين "مهرجان حلوة بقعاء" لدعم الزراعة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل دشّن محافظ بقعاء محمد القنون، “مهرجان حلوة بقعاء”، والذي يقام بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل بالشراكة مع بلدية محافظة بقعاء، ويستمر على مدار سبعة أيام وشهد المهرجان حضور واسع من الأهالي والمزارعين والزوار من داخل المحافظة وخارجها.

دعم الزراعة المحلية ويهدف إلى دعم الزراعة المحلية والتعريف بمحصول“حلوة بقعاء”الشهير، وعددًا من المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة، ويشارك في المهرجان 43 مزارعاً من المحافظة، ما يعكس اهتماماً واسعاً بتعزيز الاقتصاد الزراعي، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات المحلية.

وأشاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد الحسني بجهود أمانة منطقة حائل وبلدية بقعاء في خدمة القطاع الزراعي بالمنطقة وإنجاح المهرجان، وقال“مهرجان حلوة بقعاء يمثل خطوة مهمة لدعم المزارعين المحليين وتعزيز مكانة منتجاتنا الزراعية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين بلدية بقعاء وفرع الوزارة، الذي ساهم في تنظيم هذا الحدث الزراعي المميز.