شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات "الأرصاد" للسلامة في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإرشادات لضمان السلامة في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
وكتب المركز في منشور عبر حسابه على تطبيق إكس: إنه نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول الأمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.
- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.
- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وكتب المركز في منشور عبر حسابه على تطبيق إكس: إنه نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول الأمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.
إرشادات الأرصاد- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.
- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.
- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.