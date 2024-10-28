شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات "الأرصاد" للسلامة في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإرشادات لضمان السلامة في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكتب المركز في منشور عبر حسابه على تطبيق إكس: إنه نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول الأمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق. إرشادات الأرصاد - تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.

- ابق في المنزل حفاظًا على سلامتك، وتابع الأحوال الجوية. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 5 مناطق اليوم الاثنين، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.