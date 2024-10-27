شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على الحرم المكي وسط دعوات الطائفين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد الحرم المكي، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة وسط دعوات من الطائفين في مشهد روحاني مليء بالسعادة.

وبرغم هطول الأمطار استمر المعتمرين في أداء مناسك بخشوع فيما واصل القائمون على الحرم عملهم .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الشرقية، القصيم والحدود الشمالية.