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شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي سعودي ينجح في توثيق أول متلازمة نادرة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي سعودي من مستشفى الحرس الوطني بجدة ، في توثيق أول متلازمة نادرة في المملكة .
وقامت الطبيبة رنده خفاجي والطبيبان سهل سمرقندي والحسين الشريف ، بتوثيق ونشر أول حالة لمتلازمة “الخلايا الليمفاوية المجرّدة من المستقبلات – النوع الأول” في المملكة .
وتم نشر البحث في المجلة الأمريكية لطب الجلدية (JAAD)، المصنفة كأقوى مجلة علمية عالمية في تخصص الأمراض الجلدية.