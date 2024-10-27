شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي سعودي ينجح في توثيق أول متلازمة نادرة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي سعودي من مستشفى الحرس الوطني بجدة ، في توثيق أول متلازمة نادرة في المملكة .

وقامت الطبيبة رنده خفاجي والطبيبان سهل سمرقندي والحسين الشريف ، بتوثيق ونشر أول حالة لمتلازمة “الخلايا الليمفاوية المجرّدة من المستقبلات – النوع الأول” في المملكة .

وتم نشر البحث في المجلة الأمريكية لطب الجلدية (JAAD)، المصنفة كأقوى مجلة علمية عالمية في تخصص الأمراض الجلدية.