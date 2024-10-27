شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4000 كيلوجرام من المنتجات الفاسدة بأحد الأحواش بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، أكثر من 4000 كيلوجرام من المنتجات الفاسدة بأحد الأحواش الذي يستخدم لإنتاج الحلويات والمعجنات، حيث جرى إغلاق الموقع ومصادرة مركبات تستخدم في نقل المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت عدة مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، من بينها غياب الاشتراطات الصحية، ووجود 12 عاملًا دون بطاقات صحية، والعثور على طابعة باركود وفواتير تحمل أسماء تجارية مختلفة، لافتة النظر إلى أن المنتجات التالفة شملت حليب البودرة والمعجنات والحلويات غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت أمانة جدة استمرارها في تكثيف حملاتها الميدانية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، لضمان سلامة المجتمع وصحة البيئة الغذائية.