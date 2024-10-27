شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وألمانيا تستعرضان العلاقات وفرص تطويرها بمختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الألمانية

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عضو البرلمان في الاتحاد الألماني النائب توماس روفكامب.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.هذا إضافة إلى تبادل وجهات النظر في مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب.