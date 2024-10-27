شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. خريطة الأمطار على بعض المناطق خلال ساعات المساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على أجزاء من بعض المناطق، خلال ساعات المساء ليلة الأحد/الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الخميس، على الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار متوسطة ويُتوقع أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض أمطارًا متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. أمطار غزيرة وتشهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أمطارًا غزيرة، تستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

ويشمل التنبيه الطائف ورهاط ومدركة وهدى الشام.

بينما يشمل في المدينة المنورة المهد ووادي الفرع.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.