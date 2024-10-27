شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السنغالي يصل الرياض وأمير المنطقة في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم الأحد، الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، والقائم بالأعمال في سفارة السنغال لدى المملكة أسان أنداي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

