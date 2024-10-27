شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون القضائي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته الرسمية إلى قطر اليوم, وزير العدل في دولة قطر إبراهيم بن علي المهندي.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
واستعرض الصمعاني، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.