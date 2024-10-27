شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون القضائي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية