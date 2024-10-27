إناث الدمام الأكثر طلبات في قضايا السجون

تصدرت الدمام عدد قضايا السجناء، لدى جمعية حقوق الإنسان، حسب النوع والفرع المستلم للقضية؛ حيث بلغ عدد الإناث 158 مقابل 72 قضية للذكور، تلتها منطقة القصيم بعدد 123 قضية للإناث و5 قضايا للذكور، وذلك حسب تقرير جمعية حقوق الإنسان لعام 2023.

قضايا السجناء

وهي ما يرد إلى الجمعية من شكاوى بطلب عفو عن بقية المدة، واعتراض على ترحيل سجين، وتردي الحالة الصحية في السجن، وانتهاء محكومية سجين لم يطلق سراحه، والتظلم من عدم المحاكمة، وطلب نقل إلى سجن آخر، فضلا عن طلب ترحيل ورعاية صحية، وسوء معاملة وتعدٍ وتجاوز للأنظمة داخل السجن، ومنع من الزيارة، ومطالبة بإطلاق سراح.

إطلاق السراح الأكثر

تصدر عدد المطالبات بإطلاق السراح مجموع الطلبات بواقع 178 طلبا، في حين سجلت المطالبة بالرعاية الصحية 75 طلبا، والتظلم من عدم المحاكمة 55 طلبا، وسوء معاملة 49 طلبا، وطلب زيارة 15 طلبا، واعتراض على ترحيل سجين 10 طلبات، واعتراض على قرار 5، ونقل السجين والترحيل 5 طلبات لكل منهم.

حسب الجهة المتظلم منها

حلت المديرية العامة للسجون في المرتبة الأولى كأكثر الجهات المتظلم منها بواقع 315 طلبا، ثم النيابة العامة 31 طلبا، وإدارة الوافدين 9 طلبات، ووزارة الداخلية 8 طلبات والمباحث العامة 5 طلبات والشرط 8 طلبات والمحاكم 3 طلبات.

في حين تصدر السعوديون قائمة المطالبين بواقع 303 أشخاص، ثم اليمنيون بـ 43، ثم المصريون الذين بلغ عددهم 19 شخصا، ثم إندونيسيا وأوغندا بـ19 شخصا لكل منهما.