شكرا لمتابعة خبر عن شباب يكشفون أسباب العزوف عن الزواج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عدد من الشباب أسباب العزوف عن الزواج في الفترة الأخيرة.

وقال أحد الشباب خلال مقطع فيديو متداول “سبب عزوف الشباب عن الزواج هو التكاليف العالية”، فيما رأي آخر أن السبب يرجع للعادات والتقاليد.

وأضاف آخر أن سبب العزوف عن الزواج يعود إلى غلاء المهور ورفض الشباب تحمل المسؤولية، وقال آخر “طلب المرأة الوظيفة وغياب حس المسؤولية”.

في كثير من الأحيان يكون السبب الحقيقي لعزوف الشخص عن الزواج نابع من عوامل وتأثيرات نفسية، والتي قد تكون في مجملها نتيجةً لبعض التجارب السابقة المؤلمة، والتي تركت الأثر الكبير على الشخص، مما يجعله ينطوي وينغلق على نفسه، كنوعٍ من أنواع الدفاع الذاتي عن النفس، خوفاً من تكرار الألم الذي تعرّض له في السابق مرةً أخرى.

وغالباً ما يبدأ هذا الإحساس في مرحلة الطفولة، ومن ثم ينمو تدريجياً إلى أن يسيطر بشكلٍ كامل على الشخص، ومن الأمثلة على ذلك نشأة الطفل في بيئةٍ قاسية وجافة، وخالية من الحب والمودة، أو معايشة الطفل لتجربة طلاق والديه، هذه الأمور كلها ستجعل من الصعب على الشخص الدخول في علاقةٍ جادة تنتهي بالزواج.

وتساهم المبالغة الشديدة في وضع التوقعات والآمال غير المنطقية إلى بقاء الشخص عازباً لفترةٍ طويلة، حيث إنه يرسم في خياله مواصفات معينة لشريك حياته، ويستمر في البحث عن الشريك الذي تتوفر فيه هذه التوقعات كلها، ولكن يجد صعوبةً بالغة في إيجاده ويصطدم بالواقع، ويدرك الفرق بينه وبين الخيال، مما قد يجعله يرفض الزواج، ويختار الاستمرار في حياة العزوبية.