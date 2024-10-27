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شكرا لقرائتكم خبر عن ”القطاع غير الربحي“: ترخيص خدمات المياه إلزامي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميمًا يلزم فيه جميع المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات المياه بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة السعودية للمياه.
ويأتي هذا التعميم تنفيذًا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/159» وتاريخ 1441/11/09 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «918» وتاريخ 1445/10/28 هـ، والمتضمن تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه.
ودعا ”التعميم“ الجمعيات الأهلية إلى مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا متى تطلب الأمر ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات وما في حكمها ذوات العلاقة.
ويأتي هذا التعميم تنفيذًا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/159» وتاريخ 1441/11/09 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «918» وتاريخ 1445/10/28 هـ، والمتضمن تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه.
نظام المياهوأكد المركز على ضرورة التزام المنظمات غير الربحية بأحكام نظام المياه، والحصول على الموافقات اللازمة من المركز والجهات المشرفة فنيًا عند تقديم خدمات تنقية، أو تحلية، أو معالجة المياه.
ودعا ”التعميم“ الجمعيات الأهلية إلى مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا متى تطلب الأمر ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات وما في حكمها ذوات العلاقة.