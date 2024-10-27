شكرا لمتابعة خبر عن السديس: كرروا هذا الدعاء العظيم لأنه سبب الغنى وذهاب الفقر ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، المصلين بالإلحاح على الله بالدعاء.

وقال السديس: “ألح على الله بالدعاء والشر وربى يأتينا الآية التى بعدها، هو الأول والآخر والقاهر والباطن”، مضيفا: ” يمكن أن الوقت لا يسعنا لتأثيرها لكنها ايوة من نظمتها أنها سبب الغنى وذهاب الفقر “.

وتابع: “أخرج ابن شيبة ومسلم والترمذى والبيهقى من حديث أبي هريرة، أن فاطمة رضي الله عنها جاءت للنبي “صلى الله عليه وسلم”، وهى تعبة من خدمة البيت وقالت: يارسول الله اريد خادمة، قال: أفلا أدلك على خير من خادم، قالت: بلى، قال: قولى:

“اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شئ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أولى الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شئ انت اخذ بناصيته، أنت الأول، فليس قبلك شئ وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس دونك شئ، اقض عنى الدين وأغنني من الفقر”.

واختتم: ” ما قالها عبد مخلص لله إلا وقضى الله دينه وأغناه من الفقر”.