شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحث على ضرورة تغطية الأذنين والصدر عند الخروج في الليل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حثَّ خبير الطقس خالد الزعاق على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج في الليل، خاصةً عند الذهاب إلى الاستراحات أو التنزه أو القهاوي.

وقال الزعاق أنه يجب تغطية الأذنين والصدر حتى في حالات البرد الخفيف، محذرًا من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للبرودة.

وأضاف الزعاق أن التغيرات المناخية قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصةً لدى الأفراد الذين قد لا يتحملون درجات الحرارة المنخفضة.