شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول مزرعته إلى معرض فني بإبداعات يدوية مستدامة بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حول مواطن مزرعته في مدينة الجوف إلى معرض فني حيث استثمر فيه عناصر الطبيعة، مقدماً جداريات ذات رسوم تتناسب مع المميزات البيئية في منطقة الجوف..

وتحدث دايس الشمرى، فنان تشكيلى ، فى لقاء مع برنامج سيدتى، قائلا: “الفكرة بدأت معى فى فترة إغلاق فيروس كورونا، فأخذت بالرسم على الجدران، لمدة تقرب من شهر”.

صمم الشمرى خزان مياه ذات تصميم مبتكر حيث صنعه على شكل طائرة هيلوكوبتر، وهو خزان عادى من الفيبر ولكنه وضع له جسم مروحية.