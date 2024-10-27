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مواطن يحول مزرعته إلى معرض فني بإبداعات يدوية مستدامة بالجوف .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول مزرعته إلى معرض فني بإبداعات يدوية مستدامة بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حول مواطن مزرعته في مدينة  الجوف إلى معرض فني حيث استثمر فيه عناصر الطبيعة، مقدماً جداريات ذات رسوم  تتناسب مع المميزات البيئية في منطقة الجوف..

وتحدث دايس الشمرى، فنان تشكيلى ، فى لقاء مع برنامج سيدتى، قائلا: “الفكرة بدأت معى فى فترة إغلاق فيروس ، فأخذت بالرسم على الجدران، لمدة تقرب من شهر”.

صمم الشمرى خزان مياه ذات تصميم مبتكر حيث صنعه على شكل طائرة هيلوكوبتر، وهو خزان عادى من الفيبر ولكنه وضع له جسم مروحية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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