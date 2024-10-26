السعودية | بـ 40 مئوية.. “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم السبت، على معظم الخليج 365.

وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية؛ فيما سجّلت القريات وطريف أقل حرارة 8 درجات فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 36 ْمئوية في جازان ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة، و35 درجة في جدة وينبع.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات بـ8 ْمئوية، والسودة 9 درجات، وعرعر 10 ْمئوية، وحائل وسكاكا ورفحا 11 درجة.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطارٍ رعديّة غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمّة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.

في حين يُتوقع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.

كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.

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