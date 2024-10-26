شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تضبط مخالفات بيئية بذهبان ضمن حملة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

تكثيف الرقابة

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود أمانة محافظة جدة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، نفذت بلدية ذهبان الفرعية حملة ميدانية واسعة أسفرت عن ضبط عدد من الناقلات المخالفة أثناء تفريغها الصهاريج في مواقع غير مخصصة.وجاءت الحملة بالتعاون مع فرق الأمن البيئي، حيث استهدفت مواقع متعددة ضمن نطاق بلدية ذهبان.واوضح رئيس بلدية ذهبان، عبد الله حمود مباركي، أن هذه الحملة تمثل جزءًا من سلسلة إجراءات صارمة تتخذها البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه التجاوزات البيئية.وأكد على التزام البلدية بمواصلة رصد المخالفات البيئية وتكثيف الرقابة للحفاظ على سلامة البيئة، مشيرًا إلى أن البلدية ماضية في تنظيم حملات تفتيشية منتظمة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والإجراءات.