شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح بن حميد: بعض العلماء يرى أن صلاة الرجل في البيت لا تصح ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام المسجد الحرام، أن صلاة الجماعة واجبة وينبغي للأب أن يكون قدوة لأولاده وأن ياخدهم معه للمسجد.

وعن حكم من يصلى فى البيت ولا يصلى فى المسجد، قال إمام المسجد الحرام، فى مداخلة مع قناة الاخبارية :” انه مقصر جدا ولا تحسب له صلاة، لأن من شروط الصلاة الجماعة بالمسجد ولا يمكن التهاون فى هذا الموضوع، حتى لو كانت صلاته فى البيت جماعة”.