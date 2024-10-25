شكرا لمتابعة خبر عن نزع ملكية المباني المجاورة لمقر أمن الدولة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئاسة أمن الدولة البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر الرئاسة الواقع حي الحمراء بمحافظة جدة، وعدد 7 عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

وستبلغ رئاسة أمن الدولة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدم لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بإخلائها خلال مدة 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وتضمن القرار أن تقوم رئاسة أمن الدولة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه.

ووفق القرار، يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.