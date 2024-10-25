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الرياض - علي القحطاني - شارك جمعية كرم بمدينة جدة فعالية ميدان الأبطال للأيتام؛ بالشراكة والتنسيق مع فريق هتان التطوعي حيث كان هناك فئة من أيتام مستفيدي الجمعية.

وتم من خلال الفعالية العمل على فقرات ترفيهيه متنوعة ومميزة للأطفال من ابتكاار الفريق التطوعي المميز ( هتان الرياضي) من ضمنها: ترتيب الكاسات، لعبة الكراسي،رمي الكرات، لعبة الأوراق المتشابهة وغيرها .

حيث انطلق الأيتام إلى اللعب في الملاهي مع الفريق التطوعي بأجواء مرحه مختلطة بين التطوع والأيتام وتم أخذ لقاء بعض الأهالي حيث أشادوا بالشكر والتقدير على رسم البسمه في وجوه الأطفال الأيتام وما يعكسه من أثر على شخصيتهم وحياتهم الاجتماعية

وشارك في الفعالية قادة فريق هتان الرياضي ضمن كوكبة المتطوعين للفريق و من ضمن جمعية كرم إدارة العلاقات العامة الأستاذ، إيهاب جاها والإعلام والنشر، أ.نجود النهدي ومديرة البرامج والمشاريع؛ أ.سارة طلال ومنسق الفعاليات والمعارض؛ أ.عبدالرحمن هوساوي.