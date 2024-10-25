شكرا لمتابعة خبر عن البنتاجون يوافق علي صفقة بيع عسكرية إلي المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافقت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” على صفقة بيع محتملة لصواريخ من نوع “تاو” إلى السعودية.

وفي هذا الصدد ، أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، في وقت سابق إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونجرس.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.