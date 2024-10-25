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البنتاجون يوافق علي صفقة بيع عسكرية إلي المملكة

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الرياض - علي القحطاني - وافقت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” على صفقة بيع محتملة لصواريخ من نوع “تاو” إلى .

وفي هذا الصدد ، أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، في وقت سابق إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونجرس.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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