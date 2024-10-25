شكرا لقرائتكم مساند: 5 خطوات لسداد رسوم إصدار التأشيرة للعمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، خطوات سداد رسوم التأشيرة للعمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : “السلام عليكم.. دفعت رسوم تأشيرة عاملة منزلية ٢٠٠٠ ريال عن طريق الهاتف المصرفي مدفوعات وزارة الداخلية.. كيف أربطها مع مساند لإصدار التأشيرة؟”.

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خطوات سداد رسوم إصدار التأشيرة

وأجابت منصة مساند، بقولها: “وعليكم السلام.. بخصوص استفسارك يمكنك سداد رسوم إصدار التأشيرة من خلال الخطوات التالية:

سداد

المدفوعات

المدفوعات الحكومية

الاستقدام

تأشيرة عامل/عمل وإدخال رقم هوية مقدم الطلب.

كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، آلية الكشف الطبي على العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطن قال فيه : “السلام عليكم.. هل يتم فحص العاملة المنزلية فحص طبي شامل قبل دخولها للمملكة؟”.

الفحص الطبي لـ العمالة المنزلية

وأجابت منصة مساند، بقولها: “وعليكم السلام.. يلتزم مكتب أو شركة الاستقدام بإجراء الفحص الطبي الشامل للعامل المنزلي قبل وصوله للمملكة”.

في سياق متصل، أكدت منصة مساند أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

تحويل رواتب العمالة عبر مساند

يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.

خطوات تنفيذ الخدمة

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته

الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية

الخطوة الثالثة:

• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة

• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“

• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل

• يضغط “تأكيد الدفع”

• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.