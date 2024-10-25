شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن بشأن رفع المستندات عبر صوتك مسموع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع سؤال مستفيد بشأن رفع المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية عبر خدمة صوتك مسموع.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على سؤال مستفيد استفسر بشأن، رسالة وردت عبر حسابه الرسمي بشأن رفع المستندات عبر صوتك مسموع.

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حساب متابعات الخليج 365 وخدمة صوتك مسموع

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله : “أهلاً بك، يجب عليك رفع المستندات المطلوبة عبر خدمة صوتك مسموع خلال 15 يوم حتى لا تتاثر اهليتك والمستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الايجار هي : فاتورة الكهرباء للوحدة السكنية ومايثبت سداد دفعات الايجار، نسعد بخدمتك”.

كذلك أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالتفصيل خطوات إضافة التابعين للاستفادة من الدعم.

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. أريد إضافة تابع معي أفيدوني ما هي الخطوات”.

إضافة التابع في حساب متابعات الخليج 365

وأجاب حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : “وعليكم السلام بإمكانك إضافة تابع عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى حسابك وتسجيل الدخول

– ملف المستفيد

– التابعين

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابِع.

حساب متابعات الخليج 365 ودفعة أكتوبر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 219 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

عدد الأسر المستفيدة

وأضاف أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.

ولفت الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مُشكّلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.