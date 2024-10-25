شكرا لقرائتكم الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة الباحة وعدد من المحافظات والمراكز والمتنزهات التابعة لها، هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مما رسم للأهالي والزوار أجواء وطبيعة خلابة، في الوقت الذي تشهد فيه معظم مناطق المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات حرارة.

وتكتمل الصورة لتعطي بجماليتها أصوات خرير الماء وخروجه من صلب الأرض من أعالي التلال ليكتمل به عقد سبائك فضية تتلألأ قطراته لمعانًا وبريقًا.

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أمطار غزيرة في الباحة

‏‎وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة مما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة.

‏‎عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية رصدت شلالات الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة والمناظر الخلابة التي لفتت الأنظار في أثناء تساقطها بين الهتان والغزيرة، لتمتزج قطرات المطر مع العشب وهبوب السحاب الذي يطل من جبالها الشاهقة.