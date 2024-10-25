شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الدفاع الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت معالي وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، في مقر وزارة الدفاع الإسبانية بالعاصمة مدريد اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وفور وصول سمو وزير الدفاع أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافحت معالي وزيرة الدفاع الإسبانية أعضاء الوفد السعودي، فيما صافح سمو وزير الدفاع أعضاء الوفد الإسباني، والتقطت الصورة التذكارية.

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عقب ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزيرة الدفاع الإسبانية جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الإسبانية، ومجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع، ومواصلة تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان سبل دعم الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.

حضر الاستقبال صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد العميد البحري الركن علي بن ناصر الهديان.

فيما حضره من الجانب الإسباني معالي أمين عام سياسات الدفاع بوزارة الدفاع الفريق الأول خوان فرانسيسكو نونيث، ومعالي المدير الفني لمكتب وزيرة الدفاع الفريق أنتونينو كورديرو، ومعالي المدير العام للتسليح والمعدات الفريق أنيثيتو روزيك نيتو، ومعالي قائد قيادة العمليات الفريق خوسيه أنطونيو أجويرو، ومعالي نائب المدير العام للبرامج في القوات الجوية الفريق خوسيه أنطونيو جوتيريز، والمديرة العامة لمكتب وزيرة الدفاع مرثيديث جوميث مينا.