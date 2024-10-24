شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية.وتأتي زيارة سموه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.​