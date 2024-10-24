شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال .. ملتقى الصحة العالمي يختتم أعماله والان نبدء بالتفاصيل

تتويج الفائزين

خمس منصات

الدمام - شريف احمد - اختتم ملتقى الصحة العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "استثمر في الصحة"، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي.وشهد حفل الختام كلمة لمعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، الذي أشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي هو الأسرع نموًا في العالم، مؤكدًا قوة قطاع الرعاية الصحية في المملكة.وأوضح المهندس الرميح أن حجم الصفقات والاستثمارات في الملتقى تجاوز 50 مليار ريال بحضور تجاوز 105,000 زائرٍ، بنسبة 72% في عدد الزوار الدوليين من خلال أكثر من 13,500 رحلة جوية، مبينًا أن الملتقى شارك فيه 505 متحدثين، و1,000 مستثمر، و1,240 علامة تجارية، فيما بلغت مساحة الملتقى 80,000 متر مربع.توج الملتقى الفائزين في هاكاثون "ابتكر في الصحة" من نوبكو، حيث حصل فريق "CURIOUS" على المركز الأول، فيما حصل فريق "معًا" على المركز الثاني، وفريق "مساعد" على المركز الثالث، وذهب المركز الرابع لفريق "شعور"، وقد حصل فريق "أنيس" على المركز الخامس، فيما كانت نتائج مسابقة "رؤية الجيل القادم" للشركات الناشئة على النحو التالي، حيث فاز بالمركز الأول شركة "X Genome" بجائزة 100,000 ريال، وذهب المركز الثاني لشركة"Noble Mind"، والمركز الثالث لشركة "Stabilis".وعلى هامش الملتقى وُقعت العديد من الاتفاقيات والشراكات مثل: شراكة بين مجلس الضمان الصحي وجامعة الفيصل، ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، واتفاقية تعاون بين شركة لين لخدمات الأعمال وشركة علم، واتفاقية تعاون بين هيئة الصحة العامة (وقاية) ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.واتفاقية تعاون بين شركة الصحة القابضة وشركة هواوي، وشراكة بين مجلس الضمان الصحي ومركز جونز هوبكنز، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد وشركة أسند للحلول المحدودة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد ومؤسسة الرمز الطبية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بين إدارة خدمات أمراض الدم و GSK، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة فايزر، والعديد من الشراكات والاتفاقيات.جاء الملتقى هذا العام بخمس منصات وهي: قمة القادة، ومنتدى المستثمرين، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى التميز الطبي، ومنتدى التحول الصحي، إلى جانب استعراضه عددًا من المناطق والتجارب المميزة مثل: منطقة مستشفى صحة الافتراضي، وعش بصحة، وتجربة التحليل الطبي بالتقنية ثلاثية الأبعاد.كما قدم الملتقى أكثر من 100 ساعة من التعليم الطبي للممارسين الصحيين، و6 ورش عمل متخصصة، وماستر كلاس في علم الجينات والـ PCR، والأنظمة الصحية وغيرها الكثير، هذا إلى جانب مشاركة أكثر من 60 شركة ناشئة.